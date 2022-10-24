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Сегодня, 18:09

Бензема рассказал, что с детства мечтал о «Золотом мяче»

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что с детства мечтал выиграть «Золотой мяч».

«С детства это было одной из моих главных целей. Не думайте, что я ходил на тренировки, потому что хотел выиграть «Золотой мяч». Но эта мысль всегда была в моей голове. Я вырос вместе с поколением, которое сформировали Зизу и Роналду. Они выиграли «Золотой мяч». Я научился любить футбол, наблюдая за ними. В прошлом году я финишировал четвертым, остался в числе финалистов, но не выиграл больших коллективных трофеев. В этом году я выиграл все. У меня был отличный сезон.

Я стараюсь осуществить все свои мечты, по крайней мере, в том, что касается моей карьеры. То, о чем я мечтал, я получаю. Быть лучшим — это больше, чем просто забивать голы", — приводит Marca слова 34-летнего нападающего.

В прошлом сезоне Бензема с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/10/24/6356981822601d4b2e8b45b7.html
Карим Бензема
ФК Реал
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