Бензема рассказал о взаимоотношениях с Карло Анчелотти

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал об отношениях с главным тренером Карло Анчелотти. Специалист руководит командой четвертый сезон.

«Он отличный тренер, придает мне много уверенности. Анчелотти дает возможность играть в свой футбол. Он всегда просит меня об этом, чтобы победить и сделать разницу, но при этом я не чувствую никакого давления», — цитирует Бензема Madrid Xtra.

В этом сезоне Бензема забил 5 голов в чемпионате Испании. «Реал» возглавляет турнирную таблицу ла лиги.