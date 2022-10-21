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Испания

Сегодня, 11:13

Бензема рассказал о взаимоотношениях с Карло Анчелотти

Виктория Кравченко

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал об отношениях с главным тренером Карло Анчелотти. Специалист руководит командой четвертый сезон.

«Он отличный тренер, придает мне много уверенности. Анчелотти дает возможность играть в свой футбол. Он всегда просит меня об этом, чтобы победить и сделать разницу, но при этом я не чувствую никакого давления», — цитирует Бензема Madrid Xtra.

В этом сезоне Бензема забил 5 голов в чемпионате Испании. «Реал» возглавляет турнирную таблицу ла лиги.

Карим Бензема
ФК Реал
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