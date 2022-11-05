Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:39

Бензема — о переходе в «Реал»: «Было два варианта: либо ты борешься, либо возвращаешься домой»

Алина Савинова
Telegram Новости

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, с какими трудностями столкнулся при переходе в мадридский клуб.

«Мой приезд в Мадрид был сложным. Когда я только приехал, то не говорил на этом языке, но было два варианта: либо ты борешься, либо возвращаешься домой. Я выбрал первый вариант.

В то время я очень хорошо ладил с лидерами раздевалки. Гути и Рауль оказали мне огромную помощь, даже Криштиану, который немного говорил по-французски, помог мне адаптироваться.

Подписав контракт с мадридским «Реалом», я осуществил свою мечту", — приводит Madrid Universal слова 34-летнего форварда.

Бензема стал игроком «Реала» в 2009 году. В августе 2021-го он продлил контракт с клубом еще на два года.

В текущем сезоне француз провел 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://madriduniversal.com/benzema-talks-ronaldo-bale-zidane-ramos-world-cup-and-ballon-dor/?amp=1
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пьянство и разврат. Фото самого престижного фестиваля конного спорта в Австралии
Бивол vs Рамирес. Встречные удары, фактор левши и здоровый сон
Пользователи Twitter призвали отправить Бербок в отставку за слова о Путине
Число погибших при пожаре в Костроме возросло до 15
В Углегорске ДНР совершено покушение на судью Верховного суда региона
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Реал» не собирается продавать Браима Диаса «Милану»