Бензема — о переходе в «Реал»: «Было два варианта: либо ты борешься, либо возвращаешься домой»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, с какими трудностями столкнулся при переходе в мадридский клуб.

«Мой приезд в Мадрид был сложным. Когда я только приехал, то не говорил на этом языке, но было два варианта: либо ты борешься, либо возвращаешься домой. Я выбрал первый вариант.

В то время я очень хорошо ладил с лидерами раздевалки. Гути и Рауль оказали мне огромную помощь, даже Криштиану, который немного говорил по-французски, помог мне адаптироваться.

Подписав контракт с мадридским «Реалом», я осуществил свою мечту", — приводит Madrid Universal слова 34-летнего форварда.

Бензема стал игроком «Реала» в 2009 году. В августе 2021-го он продлил контракт с клубом еще на два года.

В текущем сезоне француз провел 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.