Бензема считает, что для успешной игры в футбол недостаточно лишь забивать голы

Форвард «Реала» Карим Бензема рассказал, что необходимо для успешной игры в футбол.

«Если твои мысли лишь о голе, то тебе будет достаточно наткнуться на хорошего защитника. На этом все закончится. В таком случае можно сказать, что ты плохо играешь в футбол. Для успешных действий нужно уметь играть в касание, хорошо двигаться по полю, а не думать только о голах», — цитирует французского нападающего Telefoot.

В этом сезоне Бензема провел 22 матча, отметившись 14 голами и 4 ассистами.