Бензема сегодня на пресс-конференции объявит от уходе из «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема 1 июня объявит о своем уходе из команды, утверждает журналист Серхио Валентин.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил французу контракт на 100 миллионов евро в год после уплаты налогов, а сам Бензема уже уведомил руководство «Реала» о своем уходе в клуб из Саудовской Аравии. В конце сезона у форварда истекает контракт с мадридцами.

В текущем сезоне Бензема сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач. Он выступает за «Реал» с 2009 года.