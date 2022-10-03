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Испания

Сегодня, 00:10

Бензема трижды в 2022 году не забил пенальти в ворота «Осасуны»

Мария Гусева
Карим Бензема.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Карим Бензема не забил пенальти в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1).

На 78-й минуте встречи защитник Давид Гарсия нарушил правила в штрафной площади, за что был назначен одиннадцатиметровый. К точке подошел 34-летний француз, но пробил в перекладину.

Как сообщает Opta, в 2022 году Бензема трижды безуспешно исполнял пенальти в матчах против «Осасуны», что больше, чем в играх против любого другого соперника. Ранее он дважды не забил в матче против этой команды 20 апреля, но «Реал» выиграл тогда — 3:1.

«Реал» впервые в сезоне потерял очки и идет на втором месте в турнирной таблице.

Карим Бензема
Футбол
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