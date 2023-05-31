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Испания

31 мая, 23:36

Бензема уведомил «Реал» о переходе в «Аль-Иттихад»

Мария Гусева
Карим Бензема.
Фото Reuters
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Форвард «Реала» Карим Бензема сообщил руководству клуба о решении относительно своего будущего.

Как сообщает Foot Mercato, нападающий уведомил «Реал» о переходе в саудовский «Аль-Иттихад». Ранее сообщалось, что 35-летний француз получил предложение в 100 миллионов евро в год чистыми.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел 42 матча во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 6 результативных передач.

Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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