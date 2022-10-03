Бензема в ближайшее время продлит контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» Карим Бензема хочет продолжить выступления за мадридский клуб. 34-летний француз в ближайшее время подпишет новый контракт со «сливочными», пишет Marca.

Ожидается, что стороны подпишут контракт до 2024 года. Нынешний контракт Бензема действует до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Бензема стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов, а также помог «Реалу» выиграть оба трофея.

Нападающий в новом сезоне забил три гола и отдал одну результативную передачу в чемпионате Испании.