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Испания

Сегодня, 17:21

Бензема в ближайшее время продлит контракт с «Реалом»

Иван Шитик
Корреспондент
Карим Бензема.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Карим Бензема хочет продолжить выступления за мадридский клуб. 34-летний француз в ближайшее время подпишет новый контракт со «сливочными», пишет Marca.

Ожидается, что стороны подпишут контракт до 2024 года. Нынешний контракт Бензема действует до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Бензема стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов, а также помог «Реалу» выиграть оба трофея.

Нападающий в новом сезоне забил три гола и отдал одну результативную передачу в чемпионате Испании.

Карим Бензема
ФК Реал
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