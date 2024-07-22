Бензема заявил, что всегда будет болеть за «Реал»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема поделился мнением об игре футболистов «Реала».

«Реал» всегда был лучшим в мире. Клуб всегда будет на вершине. Я не вижу никого, кто мог бы превзойти «Реал». Я был очень рад после финала Лиги чемпионов на «Уэмбли». Я всегда буду поддерживать «Реал» и своих бывших одноклубников», — заявил в интервью Marca Бензема.

На данный момент форвард играет в чемпионате Саудовской Аравии. В СМИ писали, что он намерен покинуть клуб.

В составе «Реала» он завоевал 22 трофея, включая четыре титула чемпиона Испании, два Кубка и пять титулов Лиги чемпионов.