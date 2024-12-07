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«Бетис» — «Барселона»: смотреть матч чемпионата Испании онлайн

«Бетис» сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 7 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль, игрок ФК «Барселона».
Фото Global Look Press
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«Бетис» сыграет с «Барселоной» в 16-м туре чемпионата Испании в субботу, 7 декабря. Матч пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севильи (Испания). Начало — в 18.15 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Бетис» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

По итогам 15-ти туров ла лиги команда из Севильи набрала 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Каталонцы с 37-ю баллами располагаются на первой строчке чемпионата.

Испания. Ла Лига. 16-й тур
07 дек, 18:15. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Барселона

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Барселона
ФК Бетис
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