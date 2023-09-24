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Сегодня, 21:32

«Лас-Пальмас» в меньшинстве обыграл «Гранаду» и одержал первую победу в ла лиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лас-Пальмас» дома обыграл «Гранаду» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Хозяева с 58-й минуты играли в меньшинсте после того, как Мика Мармоль получил вторую карточку. На 90+2-й минуте гол забил полузащитник Кириан.

В другом матче «Бетис» дома сыграл вничью с «Кадисом» — 1:1. Гола забили форвард гостей Крис Рамос на 41-й минуте и полузащитник хозяев Гвидо Родригес на 60-й.

«Кадис» и «Бетис» набрали по 8 очков и занимают восьмое и девятое место в турнирной таблице ла лиги соответственно.

«Лас-Пальмас» одержал первую победу в этом сезоне чемпионата Испании и находится на 15-й строчке (5 очков), а «Гранада» — на 19-й (3 очка).

Испания. Ла Лига. 6-й тур
24 сент, 19:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:1
Кадис
Испания. Ла Лига. 6-й тур
24 сент, 19:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
1:0
Гранада

Источник: Таблица ла лиги
ФК Бетис
ФК Гранада
ФК Кадис
ФК Лас-Пальмас
0
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