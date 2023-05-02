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Испания

Сегодня, 07:14

«Бетис» назначил Планеса спортивным директором

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бетис» объявил о назначении Рамона Планеса спортивным директором.

Контракт с 55-летним испанцем подписан до июня 2026 года, сообщает пресс-служба клуба. Он заменил Антонио Кордона, который покинул клуб из Севильи в феврале.

Планес в середине ноября 2021 года договорился с руководством «Барселоны» о досрочном расторжении контракта. По информации СМИ, он попросил позволить ему уйти из-за назначения Хави на пост главного тренера.

Последним местом работы Планеса в текущем сезоне был «Хетафе».

Футбол
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