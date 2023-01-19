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«Бетис» по пенальти проиграл «Осасуне» в 1/8 финала Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
18 января. «Бетис» — «Осасуна» — 2:2.
Фото Global Look Press
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«Бетис» дома проиграл «Осасуне» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва хозяева вышли вперед благодаря голу Вильяма Карвалью. Однако гости смогли на последних минутах отыграться и спастись от поражения.

В дополнительное время защитник Юссуф Сабали забил за «Бетис», но «Осасуна» вновь смогла отыграться. Таким образом, победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались гости.

Соперник «Осасуны» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки. Ранее победы в своих матчах 1/8 финала одержали «Атлетико», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Севилья» и «Валенсия».

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Футбол
ФК Бетис
ФК Осасуна
0
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