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«Бетис» — «Реал Сосьедад»: время начала и где смотреть трансляцию матча ла лиги

«Бетис» и «Реал Сосьедад» сыграют 19 мая в матче ла лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Реал Сосьедада» Андер Барренечеа.
Андер Барренечеа.
Фото Reuters
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«Бетис» дома в Севилье примет «Реал Сосьедад» в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу 19 мая. Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча «Бетис» — «Реал Сосьедад» можно по подписке в онлайн-кинотеатре «Окко». Прямой эфир начнется в 19.00 мск. Ключевые события противостояния 19 мая будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Бетис» с 56 баллами идет на седьмой строчке в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» набрал 57 очков и находится на шестом месте в чемпионате Испании.

В текущем сезоне российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в общей сложности провел за команду 38 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
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