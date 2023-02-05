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Испания

Сегодня, 01:07

«Сельта» на выезде обыграла «Бетис»

Сергей Разин
корреспондент
4 февраля. «Бетис» — «Сельта» (3:4).
Фото AFP
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«Сельта» в матче 20-го тура чемпионата Испании обыграла «Бетис» со счетом 4:3.

В составе гостей дубль оформил Габриэль Вейга, еще по голу забили Йорген Ларсен и Джозеф Айду. У хозяев отличились Хуанми, Серхио Каналес и Набиль Фекир.

После этого матча «Сельта» с 23 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Бетис» с 31 очком — на шестой строчке.

Испания. Лига 1. 20-й тур
04 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
3:4
Сельта

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
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П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

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обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК Бетис
ФК Сельта
0
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