«Сельта» на выезде обыграла «Бетис»

Сегодня, 01:07
«Сельта» в матче 20-го тура чемпионата Испании обыграла «Бетис» со счетом 4:3.
В составе гостей дубль оформил Габриэль Вейга, еще по голу забили Йорген Ларсен и Джозеф Айду. У хозяев отличились Хуанми, Серхио Каналес и Набиль Фекир.
После этого матча «Сельта» с 23 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Бетис» с 31 очком — на шестой строчке.
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Основные источники исследования