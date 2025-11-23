«Бетис» сыграл вничью с «Жироной», Антони удалили в концовке

Сегодня, 20:17
«Бетис» дома сыграл вничью с «Жироной» в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 1:1.
Счет на 20-й минуте открыл форвард гостей Владислав Ванат. Хозяева отыгрались благодаря голу Валентина Гомеса на 75-й минуте.
В концовке красную карточку получил вингер «Бетиса» Антони.
«Бетис» (21 очко) занимает пятое место в Ла лиге. «Жирона» (11) идет 18-й в турнирной таблице.
