Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

15 ноября, 23:57

Бэйл дал необычный совет Беллингему: «Будь марионеткой СМИ, иначе получишь много критики»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Реала» Гарет Бэйл посоветовал хавбеку мадридцев Джуду Беллингему уделять больше внимания общению с прессой.

«Мой самый большой совет – играть в их игру. Если ты не делаешь то, чего от тебя ждут, то хотя бы разговаривай с ними. Будь их марионеткой, иначе получишь много критики.

Я не хотел играть в их игру. Я просто хотел поиграть в футбол, а потом вернуться домой. Вероятно, это мешало мне. Заставляло их чаще нападать на меня», – приводит слова Бэйла The Athletic.

Кроме того, валлиец посоветовал англичанину выучить испанский язык, чтобы общаться со СМИ. Самого Бэйла часто упрекали за незнание языка в годы выступлений за «Реал».

Гарет Бэйл
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
1
0
Читайте также
Может ли МОК отменить Игры дружбы? Новый виток противостояния с Россией
Комментаторы Матч ТВ устроили скандал из-за ТЭФИ: Губерниев оскорбил Генича
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Камавинга получил травму в сборной Франции, но она не оказалась серьезной