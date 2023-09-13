Бэйл: «Беллингем отлично начал свою карьеру в «Реале»

Экс-игрок «Реала» Гарет Бэйл отреагировал на дебютный матч Джуда Беллингема в составе мадридского клуба. В активе 20-летнего англичанина 5 голов и результативная передача в 4 матчах чемпионата Испании.

«Беллингем отлично начал свою карьеру в «Реале». Не особо слежу за матчами, но он забил много голов, что очень важно для такого клуба, как «Реал». Он хорошо справляется, и я надеюсь, что продолжит в том же духе в будущем», — цитирует Бэйла Sky Sports.

В активе 20-летнего англичанина 5 голов и результативная передача в 4 матчах чемпионата Испании. Он стал игроком «Реала» этим летом.

Бэйл играл в мадридском клубе с 2013 по 2022 год. За это время он провел 176 матчей за команду и забил 81 гол.