Бэйл: «Если «Реал» побеждал 5:0, а Роналду не забивал, он бросал бутсы в раздевалке, как будто был зол»

Бывший полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал, как экс-форвард мадридцев Криштиану Роналду реагировал на матчи без забитых мячей.

«У него были моменты, когда, например, если мы побеждали со счетом 5:0, а он не забивал, он бросал бутсы в раздевалке, как будто был зол.

Он был хорошим парнем, у нас действительно не было никаких проблем, у него хороший менталитет», - приводит слова Бэйла Sport Bible.

После этого Гарета спросили, благодарил ли Роналду одноклубников после вручения «Золотых мячей»

«Думаю, да, но... Да», — ответил валлиец.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы. За это время ему 4 раза вручали «Золотой мяч». Он провел за мадридцев 438 матчей, забил 450 мячей и отдал 131 голевую передачу.

С января этого года 38-летний португалец играет за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.