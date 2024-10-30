Ближайшие матчи под эгидой RFEF начнутся с минуты молчания

Ближайшие матчи под эгидой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнений в автономном сообществе Валенсия, сообщается на сайте организации.

«В ближайшие дни на всех матчах, организованных RFEF, будет минута молчания. RFEF хочет выразить тревогу в связи с трагедией, которая происходит по всему региону испанского Леванте, и выражает свои соболезнования семьям погибших», — говорится в заявлении.

Ранее в Валенсии был объявлен красный уровень опасности из-за сильных ливней и наводнений. Выпавшие осадки стали самыми обильными с 11 сентября 1966 года, когда в местном муниципалитете выпало 520 л/м2. По актуальным данным, 51 человек погиб в Валенсии.

Ранее из-за стихии «Валенсия» попросила перенести матч против «Парлы» в 1/64 финала Кубка Испании. В результате наводнения железнодорожное сообщение между Валенсией и столицей Испании было остановлено.