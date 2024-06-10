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Сегодня, 13:56

Три болельщика «Валенсии» получили 8 месяцев тюрьмы за расизм в адрес Винисиуса

Руслан Минаев
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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Трех болельщиков «Валенсии» приговорили к восьми месяцам тюрьмы за расистские оскорбления в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Также фанатам в течение двух лет запретили посещать футбольные матчи. Осужденные должны будут возместить все судебные издержки.

«Это решение является отличной новостью для борьбы с расизмом в Испании, поскольку благодаря ему возмещается ущерб, нанесенный Винисиусу, и посылается четкий сигнал тем людям, которые идут на футбольный стадион, чтобы оскорбить людей», — цитирует Marca президента ла лиги Хавьера Тебаса.

«Реал» в 35-м туре ла лиги сезона-2023/24 проиграл «Валенсии» (0:1). По ходу матча Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме.

После игры бразилец раскритиковал ла лигу за проявления расизма, а «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями своего игрока. 23 мая стало известно, что троих болельщиков «Валенсии» арестовали после инцидента, спустя три дня суд начал расследование.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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