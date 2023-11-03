Боян Кркич: «Ни Месси, ни Криштиану не могут быть примером для молодежи»

Бывший футболист «Барселоны» Боян Кркич рассказал, каких спортсменов он считает успешными.

«Ни Месси, ни Криштиану, ни Рафа Надаль не являются обычными случаями, они не могут быть примером для молодежи. Они необыкновенны, — приводит AS слова Кркича. — Успех не в этом. Для меня Серхио Каналес — успешный спортсмен, потому что после трех операций на колене он попал в сборную. Хоселу в 33 года стал игроком «Реала». Они — успешны».

Боян Кркич завершил карьеру в марте 2023 года. Воспитанник «Барселоны» провел за клуб 163 матча, в них он отметился 41 голом и 19 результативными передачами.

В составе сине-гранатовых Кркич дважды становился победителем Лиги чемпионов и трижды побеждал в чемпионате Испании.