Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:38

Божович: «Захарян в Испании больше мучается, чем играет»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший тренер «Динамо» Миодраг Божович оценил перспективы отъезда нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в Европу на примере другого воспитанника московской команды Арсена Захаряна.

«Если к Тюкавину сейчас возникнет интерес, то будет проблема с переводом денег. Но продление контракта с «Динамо» не значит ничего. Если Константин будет играть, качественно выполнять свою работу, то сможет уехать за границу.
Очень многое будет зависеть от агентов. Мы видели пример Захаряна, у него были проблемы с отъездом. Сейчас он в «Реал Сосьедад». Правда, он там пока больше мучается, чем играет», — приводит Metaratings слова Божовича.

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года, он сделал одну результативную передачу в 16 матчах за испанскую команду.

Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до конца июня 2028 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 играх за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: Metaratings
0
Читайте также
В НХЛ спрогнозировали число голов Овечкина в этом сезоне
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
В «Фобосе» рассказали о сильнейшей за последние шесть лет вспышке на Солнце
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Обвинившая Депардье в сексуальном насилии французская актриса покончила с собой
Секретарь СНБО резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ
Популярное видео
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Хави уверен, что способен изменить ситуацию в «Барселоне»