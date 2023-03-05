0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:31

Брат Хави будет руководить «Барселоной» в матче с «Валенсией»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Оскар Эрнандес, брат и помощник главного тренера «Барселоны» Хави, будет руководить сине-гранатовыми в матче 24-го тура ла лиги против «Валенсии», сообщает AS.

Испанский специалист отбывает дисквалификацию, полученную в матче 23-го тура чемпионата Испании против Альмерии (0:1).

По информации издания, до и после матча Хави сможет находиться в раздевалке «Барселоны», сможет назвать состав и будет находиться там до тех пор, пока до начала встречи не останется несколько минут. Затем специалиста доставят в частную ложу, а его брат будет управлять командой с бровки.

Встреча команд состоится сегодня, 5 марта, начало — 18.15 мск.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Альмерия
ФК Барселона
ФК Валенсия
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Теперь ван дер Сар будет правильно произносить фамилию «Кечинов»!» 25 лет назад красно-черный «Спартак» нокаутировал «Аякс»
Капризова не остановить! Он в одиночку тащит «Миннесоту» в плей-офф
В Польше сожгли предназначавшуюся Украине машину скорой помощи
Стало известно о подозрении на повторное начало сепсиса у Костомарова
СМИ сообщили о давлении Байдена на страны Балтии из-за их отношения к России
СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области Украины
Популярное видео
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Барселона»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Валенсия» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Севилья»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Атлетик» — «Реал»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Вальядолид»: чемпионат Испании, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Педри: «Я давно говорю о том, что считаю Месси лучшим в мире»