Брат Хави будет руководить «Барселоной» в матче с «Валенсией»

Оскар Эрнандес, брат и помощник главного тренера «Барселоны» Хави, будет руководить сине-гранатовыми в матче 24-го тура ла лиги против «Валенсии», сообщает AS.

Испанский специалист отбывает дисквалификацию, полученную в матче 23-го тура чемпионата Испании против Альмерии (0:1).

По информации издания, до и после матча Хави сможет находиться в раздевалке «Барселоны», сможет назвать состав и будет находиться там до тех пор, пока до начала встречи не останется несколько минут. Затем специалиста доставят в частную ложу, а его брат будет управлять командой с бровки.

Встреча команд состоится сегодня, 5 марта, начало — 18.15 мск.