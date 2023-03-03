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Испания

Сегодня, 05:01

Брат Крооса — о признании Мартинеса лучшим вратарем года: «Это какая-то шутка»

Евгений Козинов
Корреспондент
Тони и Феликс Кроосы.
Фото Global Look Press
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Экс-полузащитник «Айнтрахта» и «Вердера» Феликс Кроос остался недоволен тем, что вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был признан ФИФА лучшим голкипером 2022 года.

«Это какая-то шутка, что Мартинес признан победителем. До чемпионата мира его никто не знал. Он сделал один или два хороших сэйва, особенно в финале, но он даже не был лучшим вратарем турнира», — цитирует AS Феликса, который является братом полузащитника «Реала» Тони Крооса.

В составе сборной Аргентины 30-летний Мартинес стал победителем чемпионата мира-2022 в Катаре.

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2022 прошла в Париже в понедельник, 27 февраля.

Тони Кроос
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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