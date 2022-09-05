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Испания

5 сентября, 17:04

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус получил испанский паспорт

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Реала» Винисиус получил испанский паспорт. Теперь он не будет занимать одно из мест игрока в заявке команды на сезон, который не имеет гражданства EЭC, сообщает Marca.

Действующий контракт 22-летнего бразильца со «сливочными» рассчитан до 2024 года. Стороны уже давно ведут переговоры о новом соглашении, которое будет рассчитано до 2027 или 20208 года.

По условиям нового соглашения, отступные за вингера составят 1 миллиард евро.

В этом сезоне Винисиус провел в чемпионате Испании 4 матча, в которых забил 3 гола.

Футболист заигран за сборную Бразилии, за которую уже сыграл 14 матчей (1 гол).

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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