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Испания

Сегодня, 19:37

Будущий форвард «Реала» 17-летний Эндрик сразу будет играть за основную команду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Палмейраса» Эндрик, который подписал предварительный контракт с «Реалом», сразу будет выступать за основную команду мадридцев, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, в «Реале» считают, что Эндрик приедет в «Реал» более подготовленным, чем Винисиус и Родриго, которые несколько лет назад начинали с выступлений за фарм-клуб «Реала» «Кастилью».

Эндрик перейдет в «Реал» летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет. В текущем сезоне бразилец провел 47 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Ранее форвард впервые получил вызов в сборную Бразилии.

Футбол
ФК Палмейрас
ФК Реал
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