Будущий форвард «Реала» Эндрик высказался о возможном переходе Мбаппе

Нападающий «Палмейраса» Эндрик, который подписал предварительный контракт с «Реалом», прокомментировал возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Мбаппе? Я фанат «Мадрида», поэтому чем больше хороших игроков придет, тем лучше. Это было бы здорово!» — сказал Эндрик в интервью TNT Sports BR.

Реал" в декабре прошлого года объявил о подписании 17-летнего бразильца. Форвард присоединится к мадридцам в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.

В текущем сезоне Эндрик провел 36 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.