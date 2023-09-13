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Испания

Сегодня, 07:51

Будущий форвард «Реала» Эндрик высказался о возможном переходе Мбаппе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Палмейраса» Эндрик, который подписал предварительный контракт с «Реалом», прокомментировал возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Мбаппе? Я фанат «Мадрида», поэтому чем больше хороших игроков придет, тем лучше. Это было бы здорово!» — сказал Эндрик в интервью TNT Sports BR.

Реал" в декабре прошлого года объявил о подписании 17-летнего бразильца. Форвард присоединится к мадридцам в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.

В текущем сезоне Эндрик провел 36 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Палмейрас
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 2 : 1
2.09 19:30
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 1 : 0
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 0 : 0
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Осасуна – Барселона
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