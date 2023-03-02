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Сегодня, 16:42

Булыкин считает, что недавние результаты в еврокубках не повлияют на «Реал» и «Барселону» в «Эль Класико»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о мотивации «Реала» и «Барселоны» в их очном противостоянии в рамках полуфинала Кубка Испании.

«Повлияют ли результаты в еврокубках? Влияние незначительное, все-таки это совсем другой чемпионат. «Эль Класико» — уже настолько старое противостояние, что они уже все друг друга знают и настраиваются как на главный матч сезона», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

«Барселона» в 1/16 финала Лиги Европы выбыла из борьбы, проиграв по сумме двух встреч «Манчестер Юнайтед». Первая игра закончилась вничью 2:2, а второй матч «манкунианцы» выиграли на своем поле 2:1. В свою очередь, «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромил в гостях «Ливерпуль» 5:2, уступая 0:2 по ходу встречи.

В первой игре полуфинала Кубка Испании «Реал» примет «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» в четверг, 2 марта. Начало матча запланировано на 23:00 мск.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/02/19870951.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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