Булыкин считает, что недавние результаты в еврокубках не повлияют на «Реал» и «Барселону» в «Эль Класико»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о мотивации «Реала» и «Барселоны» в их очном противостоянии в рамках полуфинала Кубка Испании.

«Повлияют ли результаты в еврокубках? Влияние незначительное, все-таки это совсем другой чемпионат. «Эль Класико» — уже настолько старое противостояние, что они уже все друг друга знают и настраиваются как на главный матч сезона», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

«Барселона» в 1/16 финала Лиги Европы выбыла из борьбы, проиграв по сумме двух встреч «Манчестер Юнайтед». Первая игра закончилась вничью 2:2, а второй матч «манкунианцы» выиграли на своем поле 2:1. В свою очередь, «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромил в гостях «Ливерпуль» 5:2, уступая 0:2 по ходу встречи.

В первой игре полуфинала Кубка Испании «Реал» примет «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» в четверг, 2 марта. Начало матча запланировано на 23:00 мск.