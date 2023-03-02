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Булыкин считает «Реал» фаворитом в матче полуфинала Кубка Испании против «Барселоны»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

«Это «Эль Класико», вне зависимости от того, что это Кубок, это всегда притягивает очень много внимания. Сталкиваются болельщики «Реала» и «Барселоны» — это всегда интересное противостояние. «Реал» умеет собираться на такие ключевые матчи, и считаю, что «Реал» — небольшой фаворит. Хотя это две большие команды, за которые болеет армия поклонников, и они практически равны по игре. Но по фарту и по возможности добавить в ключевые моменты, я считаю, «Реал» сильнее, чем «Барселона». Думаю, мадридцы этот кубковый матч могут выиграть», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Первый матч полуфинала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится в четверг, 2 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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