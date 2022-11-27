Бускетс близок к переходу в «Интер Майами»

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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может продолжить карьеру в американском «Интер Майами», сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.
По информации источника, 34-летний испанец может перейти в американский клуб в качестве свободного агента. Отмечается, что контракт будет рассчитан на два года.
В нынешнем сезоне Бускетс провел за «Барселону» 16 матчей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к подписанию контракта с «Интер Майами».
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Основные источники исследования