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Испания

Сегодня, 20:38

Бускетс близок к переходу в «Интер Майами»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может продолжить карьеру в американском «Интер Майами», сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, 34-летний испанец может перейти в американский клуб в качестве свободного агента. Отмечается, что контракт будет рассчитан на два года.

В нынешнем сезоне Бускетс провел за «Барселону» 16 матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к подписанию контракта с «Интер Майами».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер Майами
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