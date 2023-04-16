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Испания

Сегодня, 10:16

Бускетс может остаться в «Барселоне» в случае возвращения Месси

Виктория Кравченко
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Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс пока не продлил контракт с командой, так как сомневается в том, что хочет продолжать играть в клубе, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, на ситуацию может повлиять возвращение Лионеля Месси. У них хорошие отношения, поэтому Бускетс, возможно, захочет остаться и играть с аргентинцем.

Соглашение испанца с «Барселоной» истекает в июне 2023 года. Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил ему новый контракт с сокращением зарплаты на 75 процентов — с 30 миллионов до 7-8 миллионов евро в год.

32-летний игрок является воспитанником и действующим капитаном «Барселоны». Он находится в структуре клуба с 2005 года и с тех пор успел провести за первую команду 715 матчей, являясь одним из лидеров по этому показателю.

Лионель Месси
Серхио Бускетс
ФК Барселона
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