0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:42

Бускетс не считает «Барселону» фаворитом после победы в первом матче полуфинала Кубка Испании с «Реалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
2 марта. «Реал» — «Барселона» — 0:1. Серхио Бускетс и Лука Модрич.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не считает каталонцев фаворитом на выход в финал Кубка Испании несмотря на победу в первом матче 1/2 финала.

«Преимущество важно, но впереди еще ответный матч. Мы выиграли после двух поражений, у нас были потери в составе, но команда хорошо начала игру с «Реалом». Мы одержали победу, и у нас может быть небольшое преимущество в ответном матче. Я очень счастлив быть игроком с наибольшим количеством эль-класико за карьеру. Мне посчастливилось играть за каталонцев много лет», — цитирует Football Espana Бускетса.

Ответный матч состоится 5 апреля на «Камп Ноу». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

2&nbsp;марта. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. «Реал» — «Барселона»: видеообзор матча Кубка Испании

Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Барселона»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Валенсия» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Севилья»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Атлетик» — «Реал»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Вальядолид»: чемпионат Испании, видеообзор
«Реал» — «Барселона»: Суперкубок Испании, финал, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча Кубка Испании

Хави считает «Реал» фаворитом полуфинала Кубка Испании