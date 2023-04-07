Бускетс отложил переговоры с «Барселоной», так как ждет предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не спешит принимать предложение клуба о продлении контракта.

Как сообщает Mundo Deportivo, 34-летний футболист рассчитывает получить предложение из Саудовской Аравии, а затем решить свое будущее. Заинтересованность в том, чтобы Бускетс продолжил карьеру в родном клубе, проявляет главный тренер «Барселоны» Хави.

Полузащитник входит в тройку самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Испании и, вероятно, из-за финансовых проблем «Барселоны» должен будет пойти на снижение зарплаты ради продолжения карьеры в клубе.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил Бускетсу новый контракт с сокращением зарплаты на 75 процентов — с 30 миллионов до 7-8 миллионов евро в год.

Бускетс является воспитанником и действующим капитаном «Барселоны». Он находится в структуре клуба с 2005 года и с тех пор успел провести за первую команду 713 матчей, являясь одним из лидеров по этому показателю.