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Сегодня, 18:19

Бускетс отложил переговоры с «Барселоной», так как ждет предложение из Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не спешит принимать предложение клуба о продлении контракта.

Как сообщает Mundo Deportivo, 34-летний футболист рассчитывает получить предложение из Саудовской Аравии, а затем решить свое будущее. Заинтересованность в том, чтобы Бускетс продолжил карьеру в родном клубе, проявляет главный тренер «Барселоны» Хави.

Полузащитник входит в тройку самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Испании и, вероятно, из-за финансовых проблем «Барселоны» должен будет пойти на снижение зарплаты ради продолжения карьеры в клубе.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил Бускетсу новый контракт с сокращением зарплаты на 75 процентов — с 30 миллионов до 7-8 миллионов евро в год.

Бускетс является воспитанником и действующим капитаном «Барселоны». Он находится в структуре клуба с 2005 года и с тех пор успел провести за первую команду 713 матчей, являясь одним из лидеров по этому показателю.

Серхио Бускетс
ФК Барселона
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