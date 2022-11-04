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Сегодня, 17:46

Бускетс отреагировал на решение Пике завершить карьеру

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о решении товарища по команде Жерара Пике завершить карьеру.

«Нам будет его не хватать. Мне грустно, мы пережили много незабываемых моментов. Он многое дал. Часть защиты «Барсы» уходит из истории», — приводит Marca слова Бускетса.

3 ноября Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры.

Пике — воспитанник «Барселоны». За 14 лет в каталонском клубе он 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз — Суперкубка страны, а также 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/11/04/6365132eca4741bd398b4577.html
Жерар Пике
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
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