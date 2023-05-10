Бускетс прокомментировал то, что покинет «Барселону» по окончании сезона

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал то, что покинет каталонский клуб по окончании сезона.

«Пришло время объявить, что этот сезон будет моим последним в «Барселоне». Я всегда мечтал играть в этой футболке, на этом стадионе, и реальность превзошла мои ожидания: я не мог даже представить, что проведу 15 сезонов в клубе, буду его членом, игроком, капитаном. Я благодарю всех людей, которые сделали это возможным: тренеров, врачей, одноклубников, болельщиков по всему миру и, конечно, мою семью», — сказал Бускетс.

34-летний игрок — воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он дебютировал в 2008 году и провел 719 матчей, забил 18 голов и сделал 45 результативных передач.

Вместе с «Барселоной» полузащитник восемь раз стал чемпионом Испании и семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, по три раза — победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.