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Испания

Сегодня, 12:55

Бускетс прокомментировал то, что покинет «Барселону» по окончании сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал то, что покинет каталонский клуб по окончании сезона.

«Пришло время объявить, что этот сезон будет моим последним в «Барселоне». Я всегда мечтал играть в этой футболке, на этом стадионе, и реальность превзошла мои ожидания: я не мог даже представить, что проведу 15 сезонов в клубе, буду его членом, игроком, капитаном. Я благодарю всех людей, которые сделали это возможным: тренеров, врачей, одноклубников, болельщиков по всему миру и, конечно, мою семью», — сказал Бускетс.

34-летний игрок — воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он дебютировал в 2008 году и провел 719 матчей, забил 18 голов и сделал 45 результативных передач.

Вместе с «Барселоной» полузащитник восемь раз стал чемпионом Испании и семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, по три раза — победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

Источник: ФК Барселона
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
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