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Испания

15 мая, 04:59

Бускетс — о чемпионстве «Барселоны»: «Я хотел уйти из клуба с трофеями. Рад, что ухожу именно так»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс доволен, что уйдет из клуба в статусе действующего чемпиона Испании.

В воскресенье, 14 мая, сине-гранатовые победили «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре ла лиги и досрочно стали победителями турнира.

«Я хотел уйти, выиграв титул, особенно такой важный, как чемпионат Испании. Я очень рад, что уйду именно так. У меня было огромное признание, я выступал за «Барселону» много лет, у меня есть рекорды. Я счастлив, что покидаю клуб при таких условиях», — приводит Marca слова Бускетса.

34-летний Бускетс не стал продлевать контракт с «Барселоной» и уйдет из клуба на правах свободного агента в июне нынешнего года.

Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
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