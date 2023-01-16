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Сегодня, 08:28

Бускетс: «Уровень Гави невероятен. У него блестящее будущее и много возможностей для роста»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался об игре одноклубника Гави после победы над «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

В прошедшем матче 18-летний хавбек забил гол, отдал две результативные передачи и был признан лучшим игроком встречи.

«Мы знали, что это была возможность, которой надо было воспользоваться. Мы пережили время перемен в клубе и в раздевалке, и это укрепит нас, чтобы продолжать бороться за новые трофеи. Мы верили в мечту, в болельщиков, но в «Барселоне» всегда требуют побед. Гави? Вы знаете, насколько он конкурентен, он очень молод. В этом возрасте большинство играет в молодежке, а он показывает невероятный уровень, раздает голевые, забивает. У него блестящее будущее и много возможностей для роста. Надеюсь, он станет игроком, который ознаменует новую эру в «Барселоне», — приводит слова Бускетса Marca.

В текущем сезоне Гави сыграл за каталонский клуб 24 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 41 очко за 16 матчей.

Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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