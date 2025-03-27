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Испания

27 марта, 13:16

Бывшему главе испанского футбола грозит 15,5 лет тюрьмы за коррупцию

Камила Абдурахманова
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Испанская прокуратура потребовала 15,5 года лишения свободы для Анхеля Марии Вильяра, экс-президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF), сообщает Marca.

Вильяра обвинили в злоупотреблении служебным положением, коррупции и присвоении средств за заключение контрактов в период с 2007 по 2017 год. Ущерб федерации составил 4,5 миллиона евро. По версии следствия, Вильяр использовал свой пост для получения выгодных контрактов в интересах своего сына Горки Вильяра. Вильяр заключал соглашения с футбольными федерациями других стран об организации товарищеских матчей сборной Испании. При этом Горка через свою компанию Sport Advisers SL выбирал соперников и условия встреч, что наносило финансовый ущерб федерации.

Управление по борьбе с коррупцией предъявило обвинение восьми фигурантам дела, включая Горку Вильяра. Для него следствие требует семь лет тюремного заключения. Среди обвиняемых также бывший вице-президент RFEF Хуан Падрон, для которого следствие требует шесть с половиной лет тюрьмы.

Футбол
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