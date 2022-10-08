Суарес: «Приходил домой и плакал из-за того, как со мной обращались в «Барселоне»

Бывший форвард «Барселоны» Луис Суарес признался, что плакал, когда понял, что руководство каталонского клуба хочет избавиться от него.

«Мне было больно, мы страдали — из-за вылета из Лиги чемпионов от «Баварии», из-за бюрофакса Лео. Все было очень сложно и болезненно, в первую очередь из-за того, как все складывалось, из-за отношения клуба ко мне. Я приходил на тренировку, и меня отправляли заниматься отдельно. Я страдал, приходил домой и плакал из-за того, как со мной обращались. Мне было больно.

Также говорилось, что они хотят расстаться с Лео. Мы ничего не могли поделать с этим, в клубе был бардак. Лео очень страдал, я никогда не видел, чтобы Месси плакал так, как тогда в «Барселоне». Потом, к счастью, я был счастлив в «Атлетико», — сказал Суарес в интервью ESPN AR.