Бывший форвард сборной Англии Райт восхитился игрой Ямаля на Евро-2024

Бывший форвард сборной Англии Иан Райт прокомментировал игру испанца Ламина Ямаля на чемпионате Европы — 2024. Он был признал лучшим молодым футболистом турнира.

«Он был лучшим на Евро, других кандидатов у меня нет. Он был стабилен на протяжении всего Евро, невероятная игра. Ямаль напомнил мне выступление Уэйна Рону на ЧЕ-2004. Он считался лучшим на том турнире, пока не травмировался», — цитирует Райт Goal.com.