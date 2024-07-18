Бывший форвард сборной Англии Райт восхитился игрой Ямаля на Евро-2024

Сегодня, 09:11
Бывший форвард сборной Англии Иан Райт прокомментировал игру испанца Ламина Ямаля на чемпионате Европы — 2024. Он был признал лучшим молодым футболистом турнира.
«Он был лучшим на Евро, других кандидатов у меня нет. Он был стабилен на протяжении всего Евро, невероятная игра. Ямаль напомнил мне выступление Уэйна Рону на ЧЕ-2004. Он считался лучшим на том турнире, пока не травмировался», — цитирует Райт Goal.com.
На Евро-2024 Ямаль сыграл семь матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. 17-летний полузащитник стал одним из лучших ассистентов турнира и был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Европы.