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Сегодня, 12:40

Прудников: «В России игроки считают себя незаменимыми, в Европе их никто не будет ждать»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ряда российских клубов Александр Прудников поделился мыслями об игровой форме полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Кто-то может сразу встроиться в сильную команду, а кто-то нет. Нашим игрокам надо понимать, что в Европе их никто не будет ждать. И если период адаптации затянется, то в клубе не будут ждать, пока футболист адаптируется. Никто не будет ждать, пока футболист раскроется. А в России наших игроков все гладят по головке, поэтому они считают себя незаменимыми», — цитирует Прудникова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Захарян не провел ни одного матча за «Реал Сосьедад» из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле. 4 января он впервые попал в заявку бело-голубых, однако так и не сыграл в кубковом матче.

Источник: Metaratings.ru.
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Александр Прудников
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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