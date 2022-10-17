Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:33

Глеб: «Реал» выиграл по делу, у «Барселоны» идет смена поколений»

Экс-полузащитник «Барселоны» Глеб считает победу «Реала» справедливой
Руслан Минаев

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о матче каталонцев с «Реалом» (1:3) в 9-м туре чемпионата Испании.

«Реал» смотрелся более уверенно, команда очень сбалансированно играла и забила классные голы. Во втором тайме мадридцы немного успокоились и дали каталонцам вернуться в игру, но, на мой взгляд, уже было поздно. «Реал» выиграл по делу. У «Барселоны» молодая команда, которая строится, у Хави есть время еще.

У «Барселоны» сейчас идет смена поколений. Они пытались играть в свою игру, контролировали, отбирали мяч, но не доводили до завершения», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

«Барселона» идет на второй строчке с 22 очками в 9 играх, каталонцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше ла лиги.

«Реал» единолично возглавил турнирную таблицу с 25 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-gleb-real-po-delu-vyigral-u-barselony-1387455/
Александр Глеб
ФК Барселона
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации
Троих фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали
WP указала на рост популярности идей Путина на Западе
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Лапорта зашел в судейскую после матча с «Реалом» и требовал разъяснить некоторые моменты