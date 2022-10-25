Линекер: «Вылет «Барселоны» из ЛЧ может стать преимуществом в ла лиге»

Линекер считает, что вылет «Барселоны» из ЛЧ может помочь в борьбе с «Реалом» в ла лиге

Бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер считает, что вылет из Лиги чемпионов может помочь команде в борьбе с «Реалом» в ла лиге.

Каталонцы потеряют шансы на выход в плей-офф, если «Интер» обыграет «Викторию» Пльзень в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Быть тренером «Барсы» сложно, потому что это один из крупнейших клубов в мире, но я думаю, что Хави до сих пор хорошо справлялся и прогрессирует. Сложно все быстро изменить. Обидно из-за Лиги чемпионов, но вылет из нее может стать преимуществом в ла лиге — возможно, игроки очень устанут после чемпионата мира», — приводит слова Линекера Mundo Deportivo.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 очками в 11 матчах. «Реал» находится на первой строчке — 31 очко.