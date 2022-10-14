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Морьентес: «Реалу» не нужно подписывать Мбаппе. Клуб имеет конкурентоспособную команду»

Фернандо Морьентес не видит необходимости для «Реала» в подписании Мбаппе
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший нападающий «Реала» Фернандо Морьентес не видит необходимости покупки клубом нападающего Килиана Мбаппе.

«Если Мбаппе окажется поблизости с «Реалом», то для него это будет ненормально после всего того, что произошло летом. На текущий момент «Реал» сделал домашнее задание, чтобы иметь в распоряжении конкурентоспособную команду. И им не нужно его подписывать», — приводит слова Морьентеса Marca.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе 2023 года. Утверждается, что парижский клуб готов расстаться с 23-летним французом только в случае, если получит предложение в размере 400 миллионов евро. Затем главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном переходе форварда в мадридский клуб в январе.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В мае нынешнего года он продлил контракт с клубом до конца июня 2025 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 12 матчей во всех турнирах за «ПСЖ», в которых забил 11 голов.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/10/14/63494464268e3e0b068b459b.html
Килиан Мбаппе
Фернандо Морьентес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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