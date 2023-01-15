«Все говорили мне: «Ты в Мадриде и должен быть счастлив». Но этого было недостаточно». Шахин вспомнил время в «Реале»

15 января, 22:21
Бывший полузащитник «Реала» Нури Шахин рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в мадридском клубе.
«Я был уверен, что смогу играть в «Реале», я был лучшим игроком, но этого оказалось недостаточно. Вы также должны быть сильными в моральном плане. Тренировки никогда не прекращаются, с теми травмами, которые у меня были, я оказался недостаточно подготовлен. Я тренировался с игроками мирового уровня, все было на качественном уровне, но после травм я не выдержал давления и напряжения. Я был нетерпелив. Все говорили мне: «Ты в Мадриде и должен быть счастлив». Но этого было недостаточно», - приводит Mundo Deportivo слова Шахина.
Шахин выступал в «Реале» с 2011 по 2014 год. В октябре 2021 года он объявил о завершении карьеры футболиста. На данный момент Шахин является тренером «Антальяспора».
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Основные источники исследования