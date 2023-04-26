Бывший спортивный директор «Барселоны» продолжит карьеру в «Бетисе»

Сегодня, 03:03
Бывший спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес займет аналогичную должность в «Бетисе». По информации Relevo, стороны достигли принципиального соглашения.
Он заменит Антонио Кордона, который покинул клуб из Севильи в феврале. Он работал на этой должности с лета 2020 года.
Планес в середине ноября 2021 года договорился с руководством «Барселоны» о досрочном расторжении контракта. По информации СМИ, он попросил руководство позволить ему уйти из-за назначения Хави на пост главного тренера.