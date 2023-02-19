Рианчо: «Мастерство Карпина позволило бы ему тренировать в Испании»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

«Мастерство Карпина позволило бы ему тренировать в Испании. Здесь больше вопрос не его квалификации, а политической обстановки в мире. Сложно сказать, насколько возможно сейчас назначение российского специалиста в клуб ла лиге. Думаю, шансы крайне малы.

То же самое касается товарищеского матчей между сборными России и Испании. Сложно представить, что такая игра состоится. Хотя было бы интересно посмотреть на это противостояние», — сказал Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех соревнований под своей эгидой до дальнейшего уведомления.