Рианчо заявил, что его никогда не критиковали за работу в России: «В Испании всегда любили русских»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о том, подвергался ли он критике из-за работы в России.

«Меня никогда не критиковали за работу в России. Я всегда говорил, что буду очень благодарен «Рубину» из Казани и Курбану Бердыеву за предоставленную мне возможность работать вместе с ним. В Испании всегда любили русских людей», — сказал Рианчо «СЭ».

Рауль Рианчо за свою карьеру успел поработать в казанском «Рубине» и московском «Спартаке»