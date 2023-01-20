Рианчо заявил, что его никогда не критиковали за работу в России: «В Испании всегда любили русских»

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о том, подвергался ли он критике из-за работы в России.
«Меня никогда не критиковали за работу в России. Я всегда говорил, что буду очень благодарен «Рубину» из Казани и Курбану Бердыеву за предоставленную мне возможность работать вместе с ним. В Испании всегда любили русских людей», — сказал Рианчо «СЭ».
Рауль Рианчо за свою карьеру успел поработать в казанском «Рубине» и московском «Спартаке»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования