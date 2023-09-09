Бывший тренер «Вальядолида» Пачета возглавил «Вильярреал» после увольнения Сетьена

«Вильярреал» объявил о назначении на пост главного тренера Хосе Мартина, известного как Пачета.

Он будет руководить командой до конца сезона-2023/24. Вместе с Пачетой к клуб пришли Хема Монсон (помощник тренера), Хорхе Тригуэрос (тренер по физподготовке) и Гильем Гальмес (аналитик).

5 сентября «Вильярреал» уволил Кике Сетьена с поста главного тренера. Команда занимает 15-е место в таблице ла лиги, набрав 3 очка в четырех турах.

Пачета ранее работал в «Вальядолиде», «Уэске» и «Эльче».